Ascolti TV Total Audience | Martedì 9 Dicembre 2025 | Uomini e Donne +109K e Il Paradiso delle Signore +69K tra i più seguiti

Nella serata di martedì 9 dicembre 2025, i programmi televisivi hanno registrato ascolti significativi, con Uomini e Donne e Il Paradiso delle Signore tra i più seguiti. Rai1 si conferma protagonista con l’episodio di L’Altro Ispettore, confermando l’interesse del pubblico verso le produzioni di punta della rete.

Nella serata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, Rai1 si è confermata protagonista con L’Altro Ispettore, che ha registrato 3.053.000 spettatori e il 15,67% di share nel primo episodio. Il secondo episodio ha invece totalizzato 2.593.000 spettatori e il 17,68% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha raccolto 2.348.000 spettatori, pari al 14,91% di share. Su Rai2, il film Moonfall ha intrattenuto 487.000 spettatori con il 2,76%. Su Italia1, la presentazione di 45 minuti di Le Iene ha ottenuto 1.073.000 spettatori (4,99%), mentre il programma principale ha coinvolto 1.264.000 spettatori con il 10,54% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com