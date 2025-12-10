Ascolti TV Total Audience | Martedì 9 Dicembre 2025 | Uomini e Donne +109K e Il Paradiso delle Signore +69K tra i più seguiti
Nella serata di martedì 9 dicembre 2025, i programmi televisivi hanno registrato ascolti significativi, con Uomini e Donne e Il Paradiso delle Signore tra i più seguiti. Rai1 si conferma protagonista con l’episodio di L’Altro Ispettore, confermando l’interesse del pubblico verso le produzioni di punta della rete.
Nella serata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, Rai1 si è confermata protagonista con L’Altro Ispettore, che ha registrato 3.053.000 spettatori e il 15,67% di share nel primo episodio. Il secondo episodio ha invece totalizzato 2.593.000 spettatori e il 17,68% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha raccolto 2.348.000 spettatori, pari al 14,91% di share. Su Rai2, il film Moonfall ha intrattenuto 487.000 spettatori con il 2,76%. Su Italia1, la presentazione di 45 minuti di Le Iene ha ottenuto 1.073.000 spettatori (4,99%), mentre il programma principale ha coinvolto 1.264.000 spettatori con il 10,54% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
James Van Der Beek ha venduto i cimeli di Dawson's Creek per pagarsi le cure | quanto ha raccolto l'attore - Zazoom Social News
Zhegrova Juventus | retroscena sul futuro del kosovaro Cosa pensa l’esterno bianconero e qual è la posizione del club dopo il suo inizio di stagione! Ultimissime - Zazoom Social News
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025 - Nella rilevazione della Total Audience di lunedì 8 dicembre 2025, rilasciata da Auditel, Rai continua a mantenere la leadership. Da quilink.it
Ascolti Tv Total Audience Sabato 6 Dicenbre 2025: +48K per La Forza di una Donna, +27K per Forbidden Fruit - Scopri i dati di ascolto TV del sabato 6 dicembre 2025: La Forza di una Donna (+48K) e Forbidden Fruit (+27K) tra i programmi in maggiore crescita. Riporta quilink.it
Ascolti TV Total Audience | Sabato 6 Dicembre 2025. La Forza di una Donna (+48K) e Forbidden Fruit (+27K) crescono più di tutti. Seguono Ballando (+25K) e la finale di Tú Sí Que Vales (+23K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small - facebook.com Vai su Facebook
Ottimi ascolti per @mattino5: segna un nuovo record stagionale e si conferma leader di fascia con il 25.7% di share e 1.160.000 spettatori Le #RetiMediaset e #Canale5 si impongono nel totale giornata, in prima e seconda serata Vai su X
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com