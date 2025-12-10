Ascolti tv martedì 9 dicembre | L’altro ispettore La notte nel cuore DiMartedì

Tpi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un riepilogo degli ascolti televisivi di martedì 9 dicembre 2025, con i dati di auditel e share dei principali programmi della serata. Tra questi, spicca su Rai 1 la messa in onda di

Ascolti tv martedì 9 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, martedì 9 dicembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda L’altro ispettore. Su Rai 2 Belve crime. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 9 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 9 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv marted236 9 dicembre l8217altro ispettore la notte nel cuore dimarted236

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 9 dicembre: L’altro ispettore, La notte nel cuore, DiMartedì

Ascolti tv 9 novembre, Màkari chiude. Stefano De Martino beffato ancora - Una domenica di grandi addi ma anche di ritorni, quella del 9 novembre, in cui Stefano De Martino ha dovuto fare i conti con la perdita di ben 600000 euro in una sola puntata. Da dilei.it