Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025

Davidemaggio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l'introduzione richiesta: Martedì 9 dicembre 2025, la serata televisiva ha visto un buon riscontro per il programma

Nella serata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Moonfall  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Amore Criminale  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  DiMartedì  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  X Factor – Il Cammino Verso la Vittoria  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv marted236 9 dicembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025

Ascolti TV ieri sera, 9 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore? - Ascolti TV: la serata di martedì 9 dicembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. money.it scrive