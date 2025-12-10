Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025 L’Altro Ispettore chiude in calo 16.7% La Notte nel Cuore 14.9% bene Le Iene 10.5%

Davidemaggio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 9 dicembre 2025, le reti televisive hanno registrato variazioni negli ascolti. L’Altro Ispettore si è concluso con un calo, mentre Le Iene hanno registrato un buon risultato. La serata ha visto diverse dinamiche di pubblico, con alcune trasmissioni che hanno mantenuto l’attenzione degli spettatori e altre in calo.

Nella serata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore  ha interessato 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore ha conquistato 2.319.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2  Moonfall  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Amore Criminale  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  DiMartedì  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  X Factor – Il Cammino Verso la Vittoria  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv marted236 9 dicembre 2025 l8217altro ispettore chiude in calo 167 la notte nel cuore 149 bene le iene 105

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore chiude in calo (16.7%), La Notte nel Cuore 14.9%, bene Le Iene (10.5%)

Ascolti TV ieri sera, 9 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore? - Ascolti TV: la serata di martedì 9 dicembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. money.it scrive