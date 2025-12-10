Ascolti tv | L' altro professore vince la serata Le Iene conquistano il podio

Gli ascolti tv del martedì si sono concentrati sui programmi di Rai1 e Italia 1, con

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.319.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2 Moonfall ha intrattenuto 484.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1, Le Iene hanno conquistato il 10.5% pari a 1.246.000 affezionati. Su Rai3, Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 820.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 576.