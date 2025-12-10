Ascolti tv | L' altro professore vince la serata Le Iene conquistano il podio
Gli ascolti tv del martedì si sono concentrati sui programmi di Rai1 e Italia 1, con
Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.319.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2 Moonfall ha intrattenuto 484.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1, Le Iene hanno conquistato il 10.5% pari a 1.246.000 affezionati. Su Rai3, Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 820.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 576. 🔗 Leggi su Iltempo.it
ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)
Tutta l’Italia si innamora del volley: un altro boom di ascolti per il trionfo degli azzurri ai Mondiali
“Ecco perché non sta funzionando”. “Grande Fratello”, ascolti a picco: altro ‘schiaffo’ per Simona Ventura
Da settimane in America non si parla d'altro: Taylor Sheridan è riuscito a superarsi ancora una volta e la seconda stagione di Landman sta facendo il boom tra critica e ascolti. Sorretta da una scrittura solidissima e da un grande cast (guidato da un eccezional Vai su Facebook
