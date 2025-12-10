Ascolti tv i dati del 9 dicembre 2025
I dati di ascolto tv del 9 dicembre 2025 evidenziano l'andamento delle trasmissioni serali. La fiction su Rai1,
Bene la fiction. Nella serata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore ha coinvolto 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share. In onda Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.319.000 spettatori con uno share del 14.9%. Poi, su Rai 2 Moonfall si ferma a 484.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1, dopo la presentazione di 45 minuti (1.057.000 – 5%), Le Iene r1.246.000 spettatori con il 10.5%. Su Rai3, dopo la presentazione di 48 minuti (605.000 – 2.9%), Amore Criminale segna 820.000 spettatori (4.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com
