Ascolti tv del 9 dicembre L’altro ispettore contro La notte nel cuore De Martino al solito

Dilei.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palinsesto televisivo del 9 dicembre ha visto una sfida tra due fiction di grande successo: su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de L’altro ispettore, mentre su Canale 5 è stato trasmesso La notte nel cuore, creando un interessante confronto tra le due produzioni.

Il martedì sera televisivo ha visto contrapporsi due fiction: su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de L’altro ispettore, mentre su Canale 5 La notte nel cuore. Invece è saltato l’appuntamento con Francesca Fagnani e il suo spin off Belve Crime. La trasmissione di Rai 2 è stata sostituita col film fantascientifico, Moonfall. Su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale dove si è parlato del caso di Aurelia Laurenti. Italia 1 ha trasmesso Le Iene Show, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove Bianca Berlinguer si è occupata della difficoltà di molte famiglie in vista delle Feste di Natale. 🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 9 dicembre l8217altro ispettore contro la notte nel cuore de martino al solito

© Dilei.it - Ascolti tv del 9 dicembre, L’altro ispettore contro La notte nel cuore. De Martino al solito

GUIDA TV 4 DICEMBRE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)

GUIDA TV 1 DICEMBRE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

ascolti tv 9 dicembreAscolti tv ieri 9 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 9 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 9 dicembre 2025. Si legge su mam-e.it