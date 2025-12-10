Ascolti tv del 9 dicembre L’altro ispettore contro La notte nel cuore De Martino al solito

Il palinsesto televisivo del 9 dicembre ha visto una sfida tra due fiction di grande successo: su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de L’altro ispettore, mentre su Canale 5 è stato trasmesso La notte nel cuore, creando un interessante confronto tra le due produzioni.

Il martedì sera televisivo ha visto contrapporsi due fiction: su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata de L'altro ispettore, mentre su Canale 5 La notte nel cuore. Invece è saltato l'appuntamento con Francesca Fagnani e il suo spin off Belve Crime. La trasmissione di Rai 2 è stata sostituita col film fantascientifico, Moonfall. Su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale dove si è parlato del caso di Aurelia Laurenti. Italia 1 ha trasmesso Le Iene Show, mentre su Rete 4 è tornato l'appuntamento con È sempre Cartabianca dove Bianca Berlinguer si è occupata della difficoltà di molte famiglie in vista delle Feste di Natale.