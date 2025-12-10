Ascolti TV 9 dicembre | chi ha vinto tra L'altro ispettore e La notte nel cuore la sfida tra Scotti e De Martino
Il 9 dicembre si accendono le sfide televisive tra diverse produzioni: tra L'altro Ispettore su Rai1 e La notte nel cuore su Canale5, e nelle fasce di access prime time, Gerry Scotti con La ruota della fortuna contro Stefano De Martino con Affari tuoi. Ecco gli ascolti e i risultati della giornata.
