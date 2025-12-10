Ascolti TV 10 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di mercoledì 10 dicembre 2025, che offrono un quadro aggiornato delle preferenze degli spettatori e delle performance dei principali programmi televisivi trasmessi.
Ascolti TV 10 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 10 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 10 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Roberto Benigni: “Pietro – Un uomo nel vento”, mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore. Italia 1 ha offerto Interstellar, Rai 3 e Rete 4 hanno invece proposto talk e approfondimento con Chi l’ha visto? e Realpolitik. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
