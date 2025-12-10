Aryna Sabalenka parla chiaro | Le atlete transgender non è giusto che affrontino le donne
Aryna Sabalenka esprime la sua opinione sulle atlete transgender nel tennis, sottolineando che non dovrebbe essere consentito loro di competere contro le donne. La questione sta attirando attenzione nel mondo dello sport, mentre i professionisti si preparano alla nuova stagione, affrontando temi di equità e regolamentazione nel circuito internazionale.
È tempo di preparazione alla prossima stagione per giocatori e giocatrici del massimo circuito del tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka ha concluso la stagione da n.1 del mondo, conquistando il titolo Slam a New York. L’obiettivo dell’anno venturo sarà quello di riuscire a massimizzare le sue prestazioni nelle negli altri Major, memore di alcune sconfitte dolorose in finale a Melbourne e a Parigi. Il focus sarà sullo Slam australiano, in primis, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il target è quello del terzo titolo, ricordando le affermazioni del 2023 e del 2024. Prima di ciò, Sabalenka affronterà l’australiano Nick Kyrgios nella ‘Battle of the Sexes‘ a Dubai il 28 dicembre e ha rilasciato una lunga intervista in cui ha approfondito un tema assai spinoso, ovvero quello delle atlete transgender. 🔗 Leggi su Oasport.it
