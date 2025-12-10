ARTtime chiude il 2025 con Meraviglie sul finale d' anno

La Galleria ARTtime rimane attivissima fino a San Silvestro e chiude il suo ricco 2025 con l'attesa mostra collettiva di fine anno. Venerdì 12 dicembre alle ore 11:30 apre i battenti l'esposizione “Meraviglie sul finale (d'anno)”.In ARTtime si celebra la meraviglia fino all'ultimo giorno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

