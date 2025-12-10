Artigiano in Fiera inaugurato stand del Trentino

L'Artigiano in Fiera di Milano apre le sue porte con un nuovo spazio dedicato al Trentino. Il padiglione 1 ospita uno stand di 1.300 mq, presentando 41 aziende artigiane, sei in più rispetto all'edizione precedente. Un evento che valorizza l’eccellenza artigiana e promuove le tradizioni del territorio.

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - 1.300 mq di stand nel Padiglione 1 e 41 aziende artigiane, sei in più rispetto al 2023. È stato inaugurato ufficialmente questa mattina lo stand del Trentino alla 30esima edizione de L'Artigiano in Fiera. All'iniziativa hanno partecipato l'assessore provinciale all'artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, e Maurizio Rossi, ceo di Trentino Marketing, insieme ai rappresentanti delle principali realtà economiche e associative coinvolte nell'organizzazione. Nel pomeriggio il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha visitato lo stand. 🔗 Leggi su Iltempo.it

