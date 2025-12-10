Artigiano in Fiera inaugurato stand del Trentino
L'Artigiano in Fiera di Milano apre le sue porte con un nuovo spazio dedicato al Trentino. Il padiglione 1 ospita uno stand di 1.300 mq, presentando 41 aziende artigiane, sei in più rispetto all'edizione precedente. Un evento che valorizza l’eccellenza artigiana e promuove le tradizioni del territorio.
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - 1.300 mq di stand nel Padiglione 1 e 41 aziende artigiane, sei in più rispetto al 2023. È stato inaugurato ufficialmente questa mattina lo stand del Trentino alla 30esima edizione de L'Artigiano in Fiera. All'iniziativa hanno partecipato l'assessore provinciale all'artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, e Maurizio Rossi, ceo di Trentino Marketing, insieme ai rappresentanti delle principali realtà economiche e associative coinvolte nell'organizzazione. Nel pomeriggio il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha visitato lo stand.
Artigiano in Fiera, la Francia inaugura lo stand BellissiMetz - La Francia torna in grande stile ad Artigiano in Fiera: colori, tradizioni e savoir faire hanno inaugurato oggi l'area nazionale nel padiglione 5, dove lo stand BellissiMetz, promosso dal Comune e dal ...
L'artigiano in fiera, Fontana inaugura lo stand Lombardia tra Olimpiadi e eccellenze - Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interverrà all'inaugurazione de 'L'Artigiano in Fiera' (Fiera Milano, Rho-
Artigiano in Fiera: la Calabria con Reggio protagonista tra tradizione e artigianato
Artigiano in Fiera è ufficialmente iniziato… e noi siamo nel vivo! Dal 6 dicembre migliaia di persone stanno visitando gli stand e scoprendo prodotti e servizi da tutta Italia — e anche Sicuro24 è qui per raccontare e mostrare dal vivo come funziona la nostra s
