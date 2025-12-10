Artigianato d’eccellenza e idee regalo originali | all' Atelier Undici Florence il pop up natalizio nel segno della sostenibilità

L'Atelier Undici Florence apre le sue porte per un esclusivo pop-up natalizio, offrendo un'esperienza unica tra artigianato d’eccellenza e idee regalo originali. Un'occasione per scoprire creazioni sostenibili e raffinate, perfette per rendere speciale il periodo delle festività.

L'atelier Undici Florence di Firenze si prepara ad accogliere la magia delle feste con un pop up natalizio. L'appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre, dalle ore 11:00 alle 20:00, in Via del Lasca 12, il luogo perfetto per chi è alla ricerca di regali di Natale che uniscano artigianalità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Idee regalo gourmet per Natale 2025: regali gastronomici da mettere sotto l’albero - Scopri i migliori regali gourmet per il Natale 2025: eleganza, sapori autentici e qualità per sorprendere chi ami durante le Feste. Come scrive italiangourmet.it

L'Abilità e il suo mercatino natalizio: alla Fondazione Catella tante idee regalo, dal design a artigianato e prodotti gourmet - Da venerdì 22 a domenica 24 novembre è aperto L'abilità Christmas Market, il tradizionale mercatino natalizio con tantissime idee regalo che andranno a finanziare l'associazione onlus e i suoi ... Si legge su milano.corriere.it

FIRENZE CELEBRA L’ARTIGIANATO D’ECCELLENZA CON UN POP-UP...IN CHIESA: 15 BOTTEGHE TRA GIOIELLI, PELLETTERIA ED ARTE. I dettagli nell’articolo di Gilda Pulaj. - facebook.com Vai su Facebook