Arti Marziali Brillano gli atleti Format in coppia al torneo di Bologna

Allo storico torneo di Bologna, l’Asd Format Ferrara ha brillato con le sue giovani atlete. Le coppie under 18, alla loro prima esperienza competitiva, hanno dimostrato entusiasmo e talento, conquistando un meritato terzo posto nel Nage No Kata. Una giornata di successi e emozioni che segnano un importante traguardo nel percorso sportivo degli atleti.

L'Asd Format Ferrara ha partecipato al torneo di Bologna con due coppie di atleti, nell'under 18 alla loro prima competizione hanno partecipato la coppia Grilanda Sofia e Borghi Anita esibendosi nell'esecuzione del Nage No Kata, nonostante l'emozione della loro prima gara hanno ottenuto un bellissimo terzo posto. Mentre la coppia Ghirardello Giulia e Vitali Veronica che hanno partecipato nella categoria senior, hanno concluso classificandosi al primo posto nell'esecuzione del Nage No Kata con 377 punti, migliorando il loro record e avvicinandosi sempre più ai 400 punti che gli permetterebbe di essere la migliore coppia in Italia.

