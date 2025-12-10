Arti al Convento Domenicano | con mostre ed elfi di Babbo Natale
L’evento “Arti al Convento” invita adulti e bambini a immergersi in un’atmosfera natalizia ricca di mostre, artigianato e attività festive. Organizzato dall’associazione Arte che Parla APS in collaborazione con Barattiamo APS e patrocinato dal Comune di San Giorgio Morgeto, l’evento si svolge presso il Convento Domenicano, offrendo un’occasione di condivisione e creatività per tutta la famiglia.
