arroganti nella gestione del personale

Il management di Autolinee Toscane si trova ad affrontare importanti criticità nella gestione del personale, evidenziando tensioni crescenti con i sindacati. La situazione sta generando un clima di conflitto che rischia di compromettere il funzionamento dell’azienda e la qualità dei servizi offerti.

"Il management di Autolinee Toscane ha un problema grosso come una casa nella gestione del personale, e il sindacato non è più disposto a stare al gioco dello "stop and go" nel confronto con l’azienda. Che continua a non affrontare i problemi da lungo tempo sul tavolo. Problemi che Autolinee governa (o meglio non governa) in modo unilaterale puntando solo sul recupero di produttività, e mortificando i lavoratori costretti a sobbarcarsi straordinari continui, nastri lavorativi giornalieri fino a 11 ore e nepotismi inaccettabili nella gestione del personale amministrativo". Così i rappresentanti sindacali del compartimento sud Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl. 🔗 Leggi su Lanazione.it