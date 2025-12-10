Arroganti nella gestione del personale
Il management di Autolinee Toscane si trova ad affrontare importanti criticità nella gestione del personale, evidenziando tensioni crescenti con i sindacati. La situazione sta generando un clima di conflitto che rischia di compromettere il funzionamento dell’azienda e la qualità dei servizi offerti.
"Il management di Autolinee Toscane ha un problema grosso come una casa nella gestione del personale, e il sindacato non è più disposto a stare al gioco dello "stop and go" nel confronto con l’azienda. Che continua a non affrontare i problemi da lungo tempo sul tavolo. Problemi che Autolinee governa (o meglio non governa) in modo unilaterale puntando solo sul recupero di produttività, e mortificando i lavoratori costretti a sobbarcarsi straordinari continui, nastri lavorativi giornalieri fino a 11 ore e nepotismi inaccettabili nella gestione del personale amministrativo". Così i rappresentanti sindacali del compartimento sud Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"A Siena situazione eclatante per mancanza di autisti e cattiva gestione"
"GESTIONE PAGHE E CONTABILE S.A.S. DI LEALI THEA E C."
I sindacati contro l'azienda di tpl: "at arrogante nella gestione del personale - «Il management di Autolinee Toscane ha un problema grosso come una casa nella gestione del personale nelle tre province di Arezzo, Grosseto e ...
