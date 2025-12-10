Arrivano quindici nuove telecamere Strade e paesi aumentano i controlli

Nel Mugello, il numero di telecamere pubbliche dedicate al controllo del traffico e delle aree urbane si amplia con l’installazione di quindici nuove unità. Questi dispositivi rafforzano la sorveglianza nelle strade e nei paesi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la gestione del traffico locale.

Mugello, 10 dicembre 2025 – Sono sempre di più le telecamere pubbliche che controllano traffico, veicoli, vie e piazze dei centri abitati del Mugello. Soprattutto ora che il sistema di videosorveglianza vede un nuovo potenziamento con altre quindici telecamere, sei per la lettura delle targhe e nove per il controllo territorio. In tutto gli ‘occhi elettronici’ gestiti dalla polizia municipale del Mugello saranno 119. Finora erano 104, 41 telecamere per la lettura delle targhe e 63 di contesto. Il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza è stato predisposto dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello e presentato alla Prefettura di Firenze nell’ambito del Patto sulla sicurezza firmato a giugno scorso dal presidente Tommaso Triberti e dal prefetto Francesca Ferrandino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano quindici nuove telecamere. Strade e paesi, aumentano i controlli

