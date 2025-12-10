Arriva su Whatsapp fare attenzione La polizia avvisa gli italiani | la nuova truffa
La polizia ha avvertito gli utenti di WhatsApp di una nuova ondata di truffe legate al codice a sei cifre. Questa tecnica, già nota in passato, sta tornando a colpire gli italiani, sfruttando la fiducia degli utenti e mettendo a rischio i dati personali e finanziari. È importante essere cauti e conoscere i segnali di questa insidiosa truffa.
La vecchia truffa del codice a sei cifre su WhatsApp non è mai davvero scomparsa, ma negli ultimi mesi è tornata a diffondersi con forza. A segnalarlo è la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Cremona, che ha registrato un aumento significativo delle denunce. I cybercriminali utilizzano sempre lo stesso schema: sottrarre l’account WhatsApp di una vittima per poi sfruttarlo in nuovi tentativi di raggiro. Come funziona il raggiro. La truffa si basa sulla funzione “cambia numero” dell’app, che consente di trasferire il proprio account su un altro numero tramite un codice a sei cifre inviato via SMS. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai sandali gioiello alle ballerine con lacci i modelli di party shoes che accendono subito l’atmosfera delle feste - Zazoom Social News
Il Metodo Catalanotti: Top Trends di oggi - Zazoom Social News
WhatsApp, attenzione ai messaggi degli amici: perdi dati personali e account se rispondi - I messaggi degli amici non sono sempre quelli che immaginate: attenzione a non rispondere se doveste ricevere questo sms su Whatsapp. Segnala macitynet.it
WhatsApp stravolge tutto: arriva la funzione che cambierà per sempre il modo di scrivere - Arriva la funzione che cambierà per sempre il mondo di scrivere dell’app più popolare al mondo: cosa c’è di nuovo per WhatsApp. Lo riporta blitzquotidiano.it
“Vi arriva con Whatsapp, fate attenzione”. La Polizia di Stato avvisa gli italiani: cosa bisogna notare Vai su Facebook
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com