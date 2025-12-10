Arriva su Whatsapp fare attenzione La polizia avvisa gli italiani | la nuova truffa

La polizia ha avvertito gli utenti di WhatsApp di una nuova ondata di truffe legate al codice a sei cifre. Questa tecnica, già nota in passato, sta tornando a colpire gli italiani, sfruttando la fiducia degli utenti e mettendo a rischio i dati personali e finanziari. È importante essere cauti e conoscere i segnali di questa insidiosa truffa.

La vecchia truffa del codice a sei cifre su WhatsApp non è mai davvero scomparsa, ma negli ultimi mesi è tornata a diffondersi con forza. A segnalarlo è la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Cremona, che ha registrato un aumento significativo delle denunce. I cybercriminali utilizzano sempre lo stesso schema: sottrarre l’account WhatsApp di una vittima per poi sfruttarlo in nuovi tentativi di raggiro. Come funziona il raggiro. La truffa si basa sulla funzione “cambia numero” dell’app, che consente di trasferire il proprio account su un altro numero tramite un codice a sei cifre inviato via SMS. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Arriva su Whatsapp, fare attenzione”. La polizia avvisa gli italiani: la nuova truffa

