Arriva negli USA il nuovo gadget di Lidl | è l’Eau de Croissant il profumo che sa di cornetto appena sfornato e non si può acquistare

Lidl lancia negli Stati Uniti un'inedita iniziativa di marketing con l’Eau de Croissant, un profumo che ricorda il profumo di un cornetto appena sfornato. Questa trovata originale cattura l’attenzione, consolidando l’immagine innovativa e curiosa del marchio. Un'idea che mescola aroma e branding, senza essere disponibile all’acquisto, ma destinata a far parlare di sé.

La catena tedesca di supermercati Lidl ha colpito ancora con una delle sue iconiche trovate di marketing. Dopo le sneakers diventate oggetto di culto, i maglioni natalizi virali e la giacca ispirata agli Oasis, arriva Eau de Croissant: un profumo che racchiude in una boccetta l’essenza dei celebri cornetti da 49 centesimi venduti nei punti vendita americani della catena. L’iniziativa è stata lanciata proprio negli Stati Uniti, dove i croissant Lidl sono diventati un fenomeno virale tra i clienti, un po’ per il prezzo estremamente accessibile, un po’ per il sapore che richiama le pasticcerie europee. 🔗 Leggi su Cultweb.it