Arriva Italia traccia i numeri del 2024 | tra Bergamo e Lecco 18,9 milioni di passeggeri

Arriva Italia, società di trasporto pubblico locale, presenta la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità 2024, evidenziando una crescita significativa. Tra Bergamo e Lecco, nel 2024, sono stati registrati 18,9 milioni di passeggeri, confermando un percorso di innovazione e responsabilità ambientale nel settore, con particolare attenzione alle esigenze di mobilità sostenibile e inclusiva.

Bergamo. Arriva Italia, società che opera nel settore del trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona, e nel trasporto degli studenti con disabilità nel territorio di Roma Capitale, pubblica la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità con la consulenza di Amapola Società Benefit, confermando una traiettoria di crescita e consolidamento orientata alla responsabilità, all’innovazione e alla riduzione dell’impatto ambientale. Il 2024 è stato un anno di particolare rilievo per il Gruppo, che ha visto un nuovo slancio ai piani industriali e all’obiettivo di rafforzare in modo significativo la presenza nel mercato italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

