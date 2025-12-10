Arriva al cinema Put Your Soul on Your Hand and Walk il docufilm che ricorda la reporter Fatima Hassouna uccisa dalle bombe israeliane

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, al Cinema Eliseo, sarà proiettato il docufilm

Giovedì 11 dicembre il Cinema Eliseo ospita una proiezione speciale di "Put your soul on your hand and walk", il nuovo film della regista iraniana Sepideh Farsi, un’opera potente e profondamente toccante che racconta la vita quotidiana nella Striscia di Gaza attraverso lo sguardo della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

