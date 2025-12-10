Arriva al cinema Put Your Soul on Your Hand and Walk il docufilm che ricorda la reporter Fatima Hassouna uccisa dalle bombe israeliane
Giovedì 11 dicembre, al Cinema Eliseo, sarà proiettato il docufilm
Giovedì 11 dicembre il Cinema Eliseo ospita una proiezione speciale di "Put your soul on your hand and walk", il nuovo film della regista iraniana Sepideh Farsi, un'opera potente e profondamente toccante che racconta la vita quotidiana nella Striscia di Gaza attraverso lo sguardo della.
Honey Don't! arriva al cinema, ecco una clip in anteprima esclusiva con Margaret Qualley e Chris Evans
Cinema: dal 24 al 26 settembre arriva a Palermo la III edizione delle Giornate del Cinema per la Scuola
Cinema, “La casa delle bambole di Gabby” arriva nelle sale
Il 18 dicembre arriva al cinema Norimberga, il film che racconta uno dei momenti più importanti della storia moderna: il processo ai maggiori responsabili del regime nazista, il primo tribunale internazionale della storia. A guidare il cast c'è Russell Crowe nei p
La Guerra di Gaza da un altro punto di vista: al cinema il doc "Put your soul on your hand and walk" - Un doc per raccontare Fatma Houssana, la fotoreporter palestinese uccisa da un raid israeliano: "Put your soul on your hand and walk" è al cinema ...
