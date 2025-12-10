Armonie e luci musicali senza tempo la Dante celebra la sua Giornata tra emozioni e musica
La Giornata della Dante si è arricchita con il concerto
Un vero trionfo il Concerto "Armonie e luci musicali senza tempo", organizzato dalla Società "Dante Alighieri", svoltosi nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, quale momento-clou della "Giornata della Dante" (evento statutario del sodalizio a sottolineare la propria finalità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
La magia del Natale arriva in piazza Modotti! Musica, luci e la nostra comunità riunita per dare insieme il via alle festività. Lendlease, Scirocco, Conservatorio di Milano e We Are MSG vi invitano a una serata speciale fatta di voci, armonie e scintille luminos - facebook.com Vai su Facebook
'Armonie di luce', inaugurata la mostra fotografica all'interno della Rotonda Foschini Vai su X
La luce che accarezza la musica - La Rotonda Foschini si accende di nuova bellezza con la mostra Armonie di luce – La luce che accarezza la musica, progetto di Marco Caselli Nirmal e Marco Cazzola. Da itinerarinellarte.it
