Armonie e luci musicali senza tempo la Dante celebra la sua Giornata tra emozioni e musica

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata della Dante si è arricchita con il concerto

Un vero trionfo il Concerto "Armonie e luci musicali senza tempo", organizzato dalla Società "Dante Alighieri", svoltosi nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, quale momento-clou della "Giornata della Dante" (evento statutario del sodalizio a sottolineare la propria finalità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

