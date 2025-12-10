Arisa rinuncia a Sanremo 2026 per Annalisa e l’amicizia con Conti? La telefonata infame che l’ha spiazzata

Arisa rinuncia a Sanremo 2026 a favore di Annalisa, sollevando discussioni sulla sua amicizia con Carlo Conti. La cantante è stata vittima di uno scherzo telefonico che ha messo in discussione la sua lealtà e i suoi sentimenti, rivelando un episodio inatteso che ha spiazzato i fan e gli addetti ai lavori.

Arisa è stata vittima di uno scherzo telefonico che ha messo alla prova non solo i suoi nervi, ma anche la sua lealtà verso Carlo Conti. La cantante lucana, da poco annunciata tra i 30 Big in gara a Sanremo 2026, si è ritrovata al centro di una beffa orchestrata da Le Iene che ha rivelato quanto sia solido il suo legame con il direttore artistico della kermesse. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) Lo scherzo, parte del servizio "Amici o Nemici di Carlo Conti", è stato organizzato da Sebastian Gazzarrini insieme un imitatore di Carlo Conti, David Pratelli, noto per la sua capacità di riprodurre perfettamente la voce del conduttore.

Carlo Conti ha svelato il cast della 76ª edizione del Festival. Ecco chi salirà sul palco dell'Ariston: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malik