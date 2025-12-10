Arezzo Wave non è un ricordo | è un fatto storico
Arezzo Wave, il noto festival musicale, si conferma come un evento di grande rilevanza storica per la città, come sottolineato da Mauro Valenti, suo patron. La discussione si accende in risposta alle dichiarazioni del sindaco Alessandro Ghinelli durante l’evento Arezzo Immagina, evidenziando l’importanza e l’eredità culturale di questa manifestazione.
“Arezzo Wave non è un ricordo: è un fatto storico”. Con queste parole Mauro Valenti, patron del celebre festival aretino, interviene in risposta a quanto affermato dal sindaco Alessandro Ghinelli nell'intervista pubblica dello scorso 26 novembre, in occasione dell'evento Arezzo Immagina con il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana
“Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti
Un libro sulla storia del festival e due serate al Tenda, il ritorno di Arezzo Wave
La Chute Dischi batte ancora colpo Dall'underground casentinese, dalle macerie della musica indipendente figlia di Arezzo Wave e dei '90, arrivano come un pugno in faccia i #FLASHOVER Nati nel 2017 dopo lo scioglimento della band metal-core Mad At Vai su Facebook
Mercato Juventus: Palestra e non solo. Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui juventusnews24.com
God of War: I 5 candidati ideali per interpretare Kratos nella serie tv di Prime Video nerdpool.it
Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento, la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv dilei.it
Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri favoriti infobetting.com
Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti ildifforme.it
Accordo Italia-India: Coni e IOA siglano intesa per cooperazione sportiva lapresse.it