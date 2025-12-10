Arezzo Wave non è un ricordo | è un fatto storico

Arezzonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo Wave, il noto festival musicale, si conferma come un evento di grande rilevanza storica per la città, come sottolineato da Mauro Valenti, suo patron. La discussione si accende in risposta alle dichiarazioni del sindaco Alessandro Ghinelli durante l’evento Arezzo Immagina, evidenziando l’importanza e l’eredità culturale di questa manifestazione.

Arezzo Wave non è un ricordo: è un fatto storico”. Con queste parole Mauro Valenti, patron del celebre festival aretino, interviene in risposta a quanto affermato dal sindaco Alessandro Ghinelli nell'intervista pubblica dello scorso 26 novembre, in occasione dell'evento Arezzo Immagina con il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

