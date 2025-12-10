Arezzo spariti i profumi aretini | colpo grosso… ai Babbi Natale!

Arezzo sta vivendo un aumento preoccupante di furti, tra cui il misterioso furto dei “profumi aretini”. La città si trova ad affrontare una serie di furti continui, sia in centro che in periferia, con i malviventi che agiscono senza sosta, giorno e notte, contribuendo a un clima di crescente insicurezza.

Ormai i furti in città e in periferia son talmente tanti che s’è perso il conto: rubano la notte, rubano il giorno, rubano persino quando c’è più gente che ossigeno nell’aria. Ma l’ultimo colpo, signori miei, merita davvero d’entrare negli annali della “delinquenza creativa”. All’erboristeria L’Alveare, in via Niccolò Aretino, avevano avuto una bella idea: lanciare due profumi tutto pepe e orgoglio locale, chiamati “Il Citto” e “La Citta” — lui e lei, o, per dirla alla aretina, ‘il ragazzo e la ragazza. Per promuoverli, erano stati messi nelle mani di due Babbi Natale più teneri d’un pan di Spagna, piazzati davanti alla vetrina come due guardiani natalizi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, spariti i “profumi aretini”: colpo grosso… ai Babbi Natale!

Elicottero caduto tra Toscana e Marche, individuato su versante Aretino: è distrutto - L'elicottero privato scomparso ieri pomeriggio tra i rilievi dell'Appennino al confine tra Toscana e Marche è stato indivuato sul versante Aretino. Scrive tg24.sky.it