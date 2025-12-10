Arezzo chiuso il circolo infuocato della periferia | licenza revocata dopo i disordini di Halloween

Il circolo culturale della periferia di Arezzo, coinvolto in disordini durante la notte di Halloween, è stato ufficialmente chiuso con la revoca della licenza. La decisione arriva in seguito agli episodi di vandalismo e violenza che hanno caratterizzato la serata, portando alla definitiva chiusura di un punto di aggregazione della zona.

Serrande abbassate per il circolo culturale della periferia aretina finito al centro dell'ennesima notte movimentata. Il Questore ha firmato la revoca definitiva della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, inclusi gli alcolici, applicando l'articolo 100 del T.U.L.P.S.: uno strumento usato solo quando la situazione viene ritenuta davvero fuori controllo. La decisione arriva dopo la notte di Halloween trasformata in caos, tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Il circolo aveva pubblicizzato l'evento sui social – soprattutto su Instagram – richiamando un pubblico molto più ampio dei soli soci.

