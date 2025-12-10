Arezzo | bimba di 4 anni investita davanti alla scuola

A Arezzo, una bambina di 4 anni è stata investita davanti a una scuola. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca, un'auto-infermieristica e la polizia municipale per gestire la situazione e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Famiglia nel bosco di Arezzo, sottratti bimbi di 4 e 8 anni/ La sindaca: "Tentata mediazione per mesi…" - Famiglia nel bosco di Arezzo, due bimbi di 4 e 8 anni sottratti ai genitori: le parole del sindaco in diretta a Storie Italiane

Bambina di 4 anni investita davanti alla scuola - Momenti di forte apprensione questa mattina ad Arezzo, dove una bambina di 4 anni è stata investita in via Mochi, proprio davanti a un istituto

