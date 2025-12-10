Arezzo bambina di 4 anni investita davanti alla scuola
Stamattina ad Arezzo, una bambina di 4 anni è stata investita in via Mochi davanti alla scuola. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, mentre le autorità sono intervenute per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Incidente stradale con forte apprensione per una bambina di 4 anni stamani ad Arezzo, travolta in strada, in via Mochi, da un mezzo davanti alla scuola. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di genitori e passanti. La piccola, soccorsa in codice 2 dal 118, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti Croce Bianca e l'auto infermiestistica. Accertamenti della polizia municipale per chiarire la dinamica dell'incidente. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
La vicenda di Caprese Michelangelo (Arezzo), i bambini portati via dopo il provvedimento del Tribunale dei minori. “Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri” - facebook.com Vai su Facebook
