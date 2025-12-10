Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica | città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026

Arezzo ha ospitato con entusiasmo il passaggio della Fiamma Olimpica, attirando numerosi spettatori e creando un’atmosfera di festa. La città si è unita in celebrazione in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, sottolineando il ruolo importante di questa tappa nel percorso verso le Olimpiadi del 2026.

Arezzo ha fatto da cornice a una mattinata di forte partecipazione popolare in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica diretta ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. A quasi vent’anni dall’ultima volta, la torcia è tornata in città trovando strade piene di studenti, famiglie e cittadini, trasformando l’evento in un momento corale di entusiasmo e identità sportiva. Il convoglio è entrato da via Simone Martini attraversando alcune delle arterie principali, con una breve sosta davanti all’Arezzo Sport College. Da viale Giotto è poi partita la staffetta che ha toccato via Crispi, corso Italia e le piazze centrali, passando da luoghi simbolo come piazza Grande e piazza della Libertà, per concludersi infine in via Fiorentina. 🔗 Leggi su Lortica.it

