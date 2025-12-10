Aree artigianali quasi 51 milioni per la riqualificazione

Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha stanziato quasi 51 milioni di euro destinati ai Comuni per la riqualificazione delle aree artigianali. Questa iniziativa mira a valorizzare e migliorare gli spazi dedicati all’artigianato, favorendo lo sviluppo economico e la competitività del settore sul territorio regionale.

Una misura che mette a disposizione 262 milioni e finanzia impianti per l’autoconsumo nelle aree industriali, produttive e artigianali di sette regioni del Sud, tra cui il Molise Servizio di Doriana Leonardo, montaggio di Celeste Picciano #IoSeguoTgr - facebook.com Vai su Facebook