Ardea ripristinato lo stop in via Bergamo
Ardea, 10 dicembre 2025 – E’ stat o ripristinato il cartello di stop prima di accedere da via Bergamo a via Litoranea. Gli automobilisti ringraziano il comandante della polizia municipale Ten Col. Marzia Sgrò per aver fatto provvedere in tempi brevi. Un riposizionamento che evita incidenti anche disastrosi. I soldi per il lavoro di posizionamento del s egnale sradicato da un auto a seguito di un incidente stradale sono stati prelevati dal “PEG” della polizia municipale e fatti eseguire con la supervisione del personale della stessa municipale. In seguito verranno sostituiti altri cartelli per rendere la strada più sicura con la soddisfazione degli abitanti stanziali e degli automobilisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
