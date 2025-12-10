Ardea ripristinato lo stop in via Bergamo

A Ardea, è stato ripristinato lo stop prima di via Bergamo in direzione di via Litoranea. L'intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a regolare il traffico nella zona, garantendo un attraversamento più sicuro per automobilisti e pedoni. La segnaletica è stata reinstallata per favorire una circolazione più ordinata e responsabile.

Ardea, 10 dicembre 2025 – E’ stat o ripristinato il cartello di stop prima di accedere da via Bergamo a via Litoranea. Gli automobilisti ringraziano il comandante della polizia municipale Ten Col. Marzia Sgrò per aver fatto provvedere in tempi brevi. Un riposizionamento che evita incidenti anche disastrosi. I soldi per il lavoro di posizionamento del s egnale sradicato da un auto a seguito di un incidente stradale sono stati prelevati dal “PEG” della polizia municipale e fatti eseguire con la supervisione del personale della stessa municipale. In seguito verranno sostituiti altri cartelli per rendere la strada più sicura con la soddisfazione degli abitanti stanziali e degli automobilisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ardea, ripristinato lo stop in via Bergamo - Ardea, 10 dicembre 2025 – E’ stato ripristinato il cartello di stop prima di accedere da via Bergamo a via Litoranea. Come scrive ilfaroonline.it