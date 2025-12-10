ARC Raiders | Come consultare le statistiche

In questo articolo, scoprirai come consultare e interpretare le statistiche in ARC Raiders. La sezione dedicata alle statistiche fornisce dati dettagliati sulla tua crescita nel gioco, tra cui eliminazioni, tempo di gioco, missioni completate, spedizioni e riconoscimenti, aiutandoti a monitorare i tuoi progressi e migliorare le tue prestazioni.

La pagina dedicata alle statistiche ti permette di osservare la tua crescita dentro ARC Raiders. Offre numeri su eliminazioni, tempo giocato, missioni concluse, storia delle spedizioni e riconoscimenti ottenuti. Non permette di creare obiettivi personalizzati, ma consente di seguire materiali utili ai miglioramenti. Alcuni dati potrebbero essere azzerati quando ricomincerai attraverso le spedizioni. Dove si trovano le statistiche. Per visualizzare i dati del tuo profilo, apri il menu del personaggio e accedi alla sezione che raccoglie le informazioni di gioco. Lì potrai entrare nella voce dedicata alle statistiche.

