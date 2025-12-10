Arbitro Inter U23 Giana Erminio ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C

È stata ufficializzata la designazione arbitrale per la sfida di Serie C tra Inter U23 e Giana Erminio, valida per la penultima giornata d’andata. Il fischietto incaricato sarà presente per dirigere l'incontro, contribuendo a definire un momento cruciale della stagione delle due squadre.

Inter News 24 Arbitro Inter U23 Giana Erminio, designato il fischietto per la sfida che apre la penultima giornata d’andata di Serie C. Sarà un vero e proprio derby lombardo quello che andrà in scena domenica 14 dicembre allo U-Power Stadium di Monza, dove l’Inter U23 affronterà la Giana Erminio per la penultima giornata del girone d’andata del Girone A di Serie C. Calcio d’inizio fissato alle 12:30, in un match che si preannuncia intenso e combattuto. I nerazzurri di Stefano Vecchi, tecnico esperto del calcio giovanile e delle seconde squadre professionistiche, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno contro l’Arzignano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter U23 Giana Erminio, ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C

Arbitro Dolomiti Bellunesi Inter U23 | designato il fischietto per il match di recupero - Zazoom Social News

Serie C, l’Inter U23 ospita domenica la Giana Erminio: la designazione arbitrale - Derby milanese per i nerazzurri di Vecchi, che affronteranno all'U- msn.com scrive

Mazza (Giana Erminio): "FVS in Serie C? Per me è un format intelligente" - Intervenuto a "TMW Radio", Andrea Mazza, portiere della Giana Erminio, dice la sua sull'utilizzo del VAR a chiamata, l'FVS, in Serie C: "A mio parere è un ... Segnala tuttojuve.com

#Inter-Liverpool: i dirigenti nerazzurri hanno avuto un confronto con l’arbitro #Zwayer per discutere del rigore dato ai #Reds Ne parla la Gazzetta: "È stato un confronto pacatissimo con cui i nerazzurri hanno chiesto conto della decisione e, di fronte alle contest Vai su Facebook

Io non avrei dato il rigore contro l’Inter. Ma va detto che Bastoni fa una cosa assolutamente inutile e assurda. Se poi sia il varista che l’arbitro in campo optano per il rigore, significa che Bastoni, comunque, in quella situazione avrebbe fatto bene a tenere le ma Vai su X