Arbitro Bologna Juve | designato il fischietto del match Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara

Per la sfida di domenica tra Bologna e Juventus, è stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà il match, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. La nomina del fischietto è un passaggio fondamentale per preparare al meglio l’incontro che si svolgerà al Dall’Ara.

Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara. Mentre l’attenzione della Continassa è focalizzata sulla notte europea contro il Pafos, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) guarda già al prossimo, delicatissimo turno di campionato. È stata infatti ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà Bologna-Juve, il posticipo di lusso in programma allo stadio “Renato Dall’Ara” con fischio d’inizio alle ore 20:45. Per una sfida che si preannuncia incandescente, il Designatore ha scelto l’esperienza: la direzione di gara è stata affidata a Davide Massa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara

Un arbitro rumeno Sono stati designati gli arbitri per le gare della 6° giornata della Fase campionato di Europa League. Celta Vigo-Bologna, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Radu Petrescu (ROU) assistito da Ghinguleac (ROU) e Voda (RO - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, gli arbitri della quindicesima giornata: Bologna-Juventus a Massa, Genoa-Inter a Doveri, Sozza al Napoli - Resi noti gli arbitri della 15esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Segnala sport.virgilio.it