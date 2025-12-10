Apple Watch strizza l’occhio al satellite

L'Apple Watch Ultra 3 GPS rappresenta l'ultima evoluzione dello smartwatch di punta di Apple, progettato per offrire prestazioni di alto livello in ambienti avventurosi. Con caratteristiche avanzate e una robustezza superiore, è pensato per sportivi, appassionati di outdoor e chi cerca un dispositivo affidabile e versatile.

L’Apple Watch Ultra 3 GPS è l’ultima incarnazione dell’orologio smart di punta di Apple, progettato per sportivi, amanti dell’avventura e chiunque cerchi il massimo per robustezza e funzionalità. Realizzato in titanio, l’Ultra 3 (con l’eventuale integrazione del nuovo chip S11) promette più efficienza energetica e prestazioni superiori. La novità più attesa è la connettività satellitare per messaggi di emergenza e localizzazione anche fuori dalla copertura cellulare, accompgnata da un GPS ad alta precisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apple Watch strizza l’occhio al satellite

