Appiccò il fuoco al distributore Si valuta la pericolosità sociale

Nel aprile 2024, un incendio ha rischiato di mettere in pericolo la Darsena, attirando l'attenzione delle autorità. Le immagini della fiammata, catturate in quegli istanti, sono ora al centro delle indagini e delle valutazioni sulla pericolosità sociale dell’autore del gesto, che ha appiccato il fuoco al distributore.

Le immagini della fiammata che nell’aprile 2024 aveva illuminato per pochi secondi la Darsena tornano oggi, in controluce, nelle carte del tribunale. È in questo scenario che la vicenda di Famakan Traoré, 26 anni, originario del Mali, compie un nuovo passo: il giudice ha affidato ieri mattina al consulente tecnico d’ufficio la valutazione della sua pericolosità sociale, un accertamento considerato decisivo per il destino processuale del giovane. Il procedimento resta nella fase di udienza preliminare, con un nuovo appuntamento già fissato per il 17 marzo e la difesa, con l’avvocato Mauro Faccani, che ha chiesto il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appiccò il fuoco al distributore. Si valuta la pericolosità sociale

