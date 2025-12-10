Appiano Gentile Inter | testa al Genoa dopo il discusso ko di Champions
Dopo il controverso risultato in Champions, l’Inter si prepara alla sfida contro il Genoa. In questo articolo, aggiornamenti su formazione, infortuni, recuperi e situazione dei giocatori diffidati, con focus su tutte le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta contestata in Champions con il Liverpool, iniziano a preparare la gara di campionato col Genoa Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Appiano Gentile Inter | day-after del match col Pisa ora testa a mercoledì col Venezia in Coppa Italia - Zazoom Social News
‘Mirtillo Rosso’ Sport e salute nel cuore della Valsesia - Zazoom Social News
Booom Inter! Marotta fa impazzire i tifosi: “Colpo da 60 milioni” / Mercato - Il presidente nerazzurro ha messo nel mirino un calciatore seguito da tutte le big del calcio europeo: prevista un’asta in estate per lui ... Si legge su msn.com
CdS - Luis Henrique aveva solo bisogno di sbloccarsi: i riscontri da Appiano - Anche il Corriere dello Sport celebra lo sbocciare di Luis Henrique, finalmente convincente a 360 gradi con la maglia dell'Inter. Lo riporta msn.com
Libriciotti. OS4 Opera Swing Quartet · Ho-Ho-Ho - Santa Claus on Tour. Un disegno per voi ? #libriciotti #como #appianogentile #natale - facebook.com Vai su Facebook
Travolto da un'auto il primo giorno in città: "Messina sostenga Marden", lo studente arrivato dal Kazakistan movieplayer.it
Che cosa vedere in tv stasera, 10 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da "Pietro – Un uomo ... movieplayer.it
Caricabatterie si surriscalda, in fiamme una casa di Mortegliano movieplayer.it
Da Mara Venier a Carlo Conti, Atreju si fa nazional-popolare ilgiornale.it
Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi, la folla per il firmacopie lapresse.it
“La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo” lanazione.it