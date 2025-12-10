Appalto in cambio di voti a processo l’ex assessore regionale Pisicchio
Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale all’Urbanistica della Puglia, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver scambiato appalti pubblici per favori elettorali. La vicenda riguarda il suo ruolo nella regione tra il 2017 e il 2020, e si inserisce nel contesto di un’indagine più ampia sulla corruzione e le influenze illecite nel settore pubblico.
È stato rinviato a giudizio Alfonso Pisicchio, assessore all’Urbanistica della Regione Puglia dal 2017 al 2020, poi commissario Arti per quattro mesi prima dell’arresto ad aprile del 2024. Dopo tre mesi era tornato in libertà, ma ora dovrà affrontare il processo insieme ad altri nove imputati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Appalti in cambio di voti e favori, a processo l'ex assessore regionale Pisicchio: il via a marzo - Rinvio a giudizio per l’ex componete della giunta Emiliano e suo fratello: sono accusati di aver favorito imprenditori per denaro e assunzioni ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Puglia, truffe e assunzioni in cambio di voti: a processo ex assessore Pisicchio e altri nove - Si avvia alla fase dibattimentale l'inchiesta che coinvolge l'ex assessore regionale pugliese Alfonsino Pisicchio e suo fratello Enzo, accusati ... Si legge su msn.com
