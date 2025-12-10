Apertura straordinaria di Monte Testaccio con il ricordo di Gabriella Ferri
Scopri l'apertura straordinaria di Monte Testaccio, un'occasione rara per esplorare un angolo poco conosciuto di Roma. In questa visita guidata, si ricorderà anche la figura di Gabriella Ferri, tra panorami suggestivi e testimonianze di archeologia industriale. Un percorso esclusivo, riservato su prenotazione, che svela un lato nascosto e affascinante della capitale.
Una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché aperto solo su prenotazione e chiuso a lungo per lavori) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della città. Una passeggiata unica perché condotta da una sociologa urbana che da anni studia e pubblica su Roma e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
