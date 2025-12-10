Aperto il bando per le associazioni del territorio 100mila euro per la cooperazione internazionale

Il Comune di Modena e la Fondazione di Modena annunciano l'apertura del bando 2026 dedicato alle associazioni del territorio, con un fondo di 100mila euro destinato alla cooperazione internazionale. In un contesto globale caratterizzato da conflitti, crisi climatiche e sanitarie, questa iniziativa mira a sostenere progetti che promuovano solidarietà e sviluppo sostenibile a livello internazionale.

Aperto il bando per le associazioni del territorio, 100mila euro per la cooperazione internazionale - Per chi volesse partecipare è già aperto il bando per candidare il proprio progetto di cooperazione internazionale fino al 15 maggio 2026

