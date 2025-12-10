Aperta la casetta di Natale per il confezionamento dei pacchi regalo
È stata inaugurata la casetta di Natale in piazza Ferretto, parte del progetto “Fai centro!” del Distretto del commercio. Dal 10 al 24 dicembre, in orari prestabiliti, questa casetta offrirà un servizio gratuito di confezionamento pacchi regalo per chi ha effettuato acquisti nei negozi del centro, contribuendo a rendere più festive le festività.
È operativa, in piazza Ferretto, la casetta natalizia del Distretto del commercio "Fai centro!": dal 10 al 24 dicembre, in fasce orarie prestabilite, offrirà un servizio gratuito di confezionamento pacchi regalo riservato a chi ha effettuato gli acquisti nei negozi del centro.
