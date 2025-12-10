Anzio la corsa al sacchetto in via San Giacomo | dentro 35 dosi di cocaina e crack

A Anzio, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di una donna di 46 anni, sospettata di spaccio di droga. Durante la perquisizione in via San Giacomo, sono state trovate 35 dosi di cocaina e crack, confermando l'attività illecita dell'indagata.

Anzio, 10 dicembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato una donna di 46 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziata del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in via San Giacomo, dopo aver notato la donna alla guida di un’autovettura, i carabinieri hanno deciso di seguirla fino a quando ha fermato il veicolo, è scesa e ha raccolto da terra un sacchetto di carta, che ha poi nascosto all’interno della borsa. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri sono intervenuti sottoponendola a controllo e procedendo alla perquisizione del veicolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

UNDER 14 REGIONALE — VITTORIA CONTRO L’ANZIO CALCIO 1924! Questa vittoria rilancia alla grande gli Under 14 Regionali di Mister Viscido, riportandoli pienamente in corsa per i traguardi più ambiziosi. La classifica parla chiaro: solo 5 punti Vai su Facebook

Anzio, la corsa al sacchetto in via San Giacomo: dentro 35 dosi di cocaina e crack - Anzio, 10 dicembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato una donna di 46 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziata del reato di spaccio ... Da ilfaroonline.it