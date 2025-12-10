Anziano derubato nel parcheggio del cimitero | gli portano via borsello e soldi mentre cambia la ruota forata

Un anziano è stato vittima di un furto nel parcheggio del cimitero di Pontedera. Mentre stava cambiando una ruota forata, gli hanno sottratto il borsello e denaro. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla protezione delle persone più vulnerabili in luoghi pubblici.

Pontedera, 10 dicembre 2025 – Un furto ignobile. Ignobile più di ogni altro furto prima di tutto perché la vittima è una persona anziana. Secondo perché si trovava nel parcheggio del cimitero dopo essere appena uscito da far visita alle tombe dei propri cari – quindi in un momento di emotività particolare – e terzo perché chi lo ha derubato, con molta probabilità prima ha bucato una ruota della sua macchina per poter agire indisturbato o indisturbata mentre l’uomo era intento a cambiare la ruota. Tra la refurtiva, oltre agli oggetti personali dell’anziano, anche una somma in denaro che l’uomo aveva nel borsello ed era destinata in beneficenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano derubato nel parcheggio del cimitero: gli portano via borsello e soldi mentre cambia la ruota forata

Recita la parte dell’anziano e incastra il giovane truffatore che aveva derubato la madre. Protagonista un 28enne di Tivoli

Anziano derubato al supermercato. Prelevati 2mila euro al bancomat

Truffa del finto Carabiniere, anziano derubato dell'oro e picchiato: 41enne arrestato

A Palermo la comunità si stringe attorno a un anziano derubato e solo con il cane Billy - facebook.com Vai su Facebook

Anziano derubato al bancomat, gli avvocati dell'arrestato: "Misura revocata, errore giudiziario" ift.tt/BoNu2DM Vai su X

Anziano aggredito con due coltellate sulla tomba della moglie in cimitero: la fuga del rapinatore 40enne fino a Legnano poi l'arresto - Nelle inquadrature della videosorveglianza del camposanto indossava del jeans, una felpa scura con cappuccio con il quale ... Segnala ilgazzettino.it