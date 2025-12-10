Anziano derubato nel parcheggio del cimitero | gli portano via borsello e soldi mentre cambia la ruota forata
Un anziano è stato vittima di un furto nel parcheggio del cimitero di Pontedera. Mentre stava cambiando una ruota forata, gli hanno sottratto il borsello e denaro. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla protezione delle persone più vulnerabili in luoghi pubblici.
Pontedera, 10 dicembre 2025 – Un furto ignobile. Ignobile più di ogni altro furto prima di tutto perché la vittima è una persona anziana. Secondo perché si trovava nel parcheggio del cimitero dopo essere appena uscito da far visita alle tombe dei propri cari – quindi in un momento di emotività particolare – e terzo perché chi lo ha derubato, con molta probabilità prima ha bucato una ruota della sua macchina per poter agire indisturbato o indisturbata mentre l’uomo era intento a cambiare la ruota. Tra la refurtiva, oltre agli oggetti personali dell’anziano, anche una somma in denaro che l’uomo aveva nel borsello ed era destinata in beneficenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Recita la parte dell’anziano e incastra il giovane truffatore che aveva derubato la madre. Protagonista un 28enne di Tivoli
Anziano derubato al supermercato. Prelevati 2mila euro al bancomat
Truffa del finto Carabiniere, anziano derubato dell'oro e picchiato: 41enne arrestato
A Palermo la comunità si stringe attorno a un anziano derubato e solo con il cane Billy - facebook.com Vai su Facebook
Anziano derubato al bancomat, gli avvocati dell'arrestato: "Misura revocata, errore giudiziario" ift.tt/BoNu2DM Vai su X
Anziano aggredito con due coltellate sulla tomba della moglie in cimitero: la fuga del rapinatore 40enne fino a Legnano poi l'arresto - Nelle inquadrature della videosorveglianza del camposanto indossava del jeans, una felpa scura con cappuccio con il quale ... Segnala ilgazzettino.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Inter Liverpool: le tre cose che non hai notato del match di Champions League calcionews24.com
Pronostico Real Madrid-Manchester City: Guardiola può affossare il suo vecchio pupillo ilveggente.it
“Almeno un morto, ci sono feriti”. Sparatoria improvvisa, è tragedia: l’orrore in un istante thesocialpost.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri, puniti da un ... oasport.it
Avatar: Frontiers of Pandora – Dalle Ceneri riceve il trailer di lancio, spettacolare e pieno di esplosione game-experience.it