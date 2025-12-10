Anziana scippata mentre è affacciata alla finestra di casa | delinquente porta via la collana
Un tentativo di scippo si è verificato recentemente mentre un'anziana donna era affacciata alla finestra di casa. Un malintenzionato, probabilmente da tempo osservava la vittima, ha approfittato dell'occasione per portarle via la collana. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle persone anziane nella zona.
Probabilmente l'aveva già adocchiata da un po' e la teneva sotto tiro. Ma non è escluso che possa essere stato uno scippo non preventivato, ha visto l'anziana affacciata alla finestra, ha notato la collana ed ha deciso di agire. Pensionata novantenne scippata in pieno centro e in pieno giorno, a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Anziana scippata della borsa e trascinata per metri a Pompei, presi i due rapinatori
Anziana scippata e trascinata per metri a Vietri: due arresti a Salerno
Anziana scippata, tutto il paese si mobilita per risarcirla raccogliendo fondi con una lezione di autodifesa
Ha attirato la sua attenzione indicando alcune monete a terra. A quel punto l’anziana si è accasciata per raccogliere i soldi e la malintenzionata le ha rubato la borsa #Avezzano #LAquila - facebook.com Vai su Facebook
Marconi, anziana derubata di soldi e gioielli con la truffa del finto maresciallo ift.tt/ciR05b4 Vai su X
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it