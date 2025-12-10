Antonietta Perrone l' ex manager licenziata dall' azienda sanitaria torna in ufficio ma viene trascinata fuori dalla polizia

Leggo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonietta Perrone, ex manager licenziata dall'azienda sanitaria, si è recata nuovamente in ufficio, ma è stata successivamente accompagnata fuori dagli agenti di polizia. L'episodio ha suscitato stupore tra i presenti, mettendo in evidenza le tensioni e le dinamiche legate alla sua posizione e alle recenti vicende che l'hanno coinvolta.

È stata accompagnata fuori dal suo ufficio dagli agenti di polizia, davanti agli sguardi increduli dei colleghi. Così è terminata, almeno per ora, la battaglia tra. 🔗 Leggi su Leggo.it

antonietta perrone l ex manager licenziata dall azienda sanitaria torna in ufficio ma viene trascinata fuori dalla polizia

© Leggo.it - Antonietta Perrone, l'ex manager licenziata dall'azienda sanitaria torna in ufficio ma viene trascinata fuori dalla polizia

Antonietta Perrone, l'ex dirigente licenziata dall'Ulss si ripresenta al lavoro e viene scortata fuori dalla polizia

Licenziata dall?azienda sanitaria, Antonietta Perrone si ripresenta al lavoro: ex dirigente scortata fuori dalla polizia

Scontro tra la dirigente Antonietta Perrone e la Usl 5 di Rovigo: la manager licenziata si presenta comunque al lavoro

antonietta perrone ex managerAntonietta Perrone, l'ex manager licenziata dall'azienda sanitaria torna in ufficio ma viene trascinata fuori dalla polizia - È stata accompagnata fuori dal suo ufficio dagli agenti di polizia, davanti agli sguardi increduli dei colleghi. Secondo msn.com