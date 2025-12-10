Antonello Venditti torna a Torino | la scaletta del concerto
Venerdì 12 dicembre, Antonello Venditti sarà protagonista all'Inalpi Arena di Torino con il concerto del suo tour
Antonello Venditti, venerdì 12 dicembre, alle ore 21, si esibirà all'Inalpi Arena di Torino nell'attesa data del suo tour "Notte prima degli esami 40th Anniversary". Lo show, più di 2 ore di musica, celebrerà "Notte prima degli esami", inno generazionale e gli altri classici del suo repertorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Antonello Venditti torna a Torino: la scaletta del concerto - Antonello Venditti, venerdì 12 dicembre, alle ore 21, si esibirà all'Inalpi Arena di Torino nell'attesa data del suo tour "Notte prima degli esami 40th Anniversary".
Dal ’68 alla Maturità, perché un concerto di Venditti è una lezione di storia d’Italia - Concerto di Antonello Venditti al Forum di Assago: un viaggio tra musica e storia d’Italia, da Cuore a Notte prima degli esami, che unisce generazioni ... famigliacristiana.it scrive
Antonello Venditti è considerato, uno dei maggiori esponenti della cosiddetta "Scuola Romana" . Dal 1972, anno del suo esordio, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e d'impegno sociale #CanzoniDAutore #SalaLettura @SalaLettura @RetwittL Vai su X
5 dicembre 2025 assistenza al PalaBarton per il concerto di Antonello Venditti. Musica, colori e Croce Rossa Italiana Comitato di Perugia #crocerossaitaliana #CRIPerugia #volontariato Vai su Facebook
