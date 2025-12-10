Antisemitismo Schlein sbugiardata | nel 2017 ha votato il lodo Delrio Come si cambia per non morire

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è stata smascherata per aver votato nel 2017 a favore del “lodo” Delrio, suscitando polemiche sulla sua posizione in materia di antisemitismo. Un cambio di rotta che mette in discussione la coerenza delle sue posizioni e apre un dibattito sulle eventuali mutazioni politiche e ideologiche nel suo percorso.

“Come si cambia per non morire”, recita una canzone di Fiorella Mannoia. Parole che ben si addicono alla segretaria dem Elly Schlein che sull’antisemitismo sembra aver cambiato idea vistosamente. Dopo aver processato insieme alla dirigenza del Nazareno Graziano Delrio per la sua proposta di legge, si scopre che Elly, da europarlamentare (quando in Italia a stento si riusciva a pronunciare il suo nome) ha votato un provvedimento identico a quello avanzato dal senatore prodiano messo alla gogna. Antisemitismo, nel 2017 Schlein votava una risoluzione che ricalca la proposta Delrio. Era il primo giugno 2017 quando il Parlamento europeo approvava a larga maggioranza una risoluzione sull’antisemitismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire

Dov'era Schlein? Fiano e l'antisemitismo che la sinistra non vuole vedere

Fiano torna all'università con Bernini (senza Schlein). E l'antisemitismo spacca il Pd

Il ddl sull’antisemitismo dei senatori “riformisti” spacca il Pd. L’irritazione di Schlein

Schlein sull’antisemitismo nel 2017 la pensava come Delrio. Intanto il Pd fischietta su Kyiv. L’appello di Sensi cade nel vuoto. Di @carusocarmelo Vai su X

Su una legge che ha per materia il contrasto dell’antisemitismo la divisione interna al primo partito di opposizione è pressoché aderente alla spaccatura interna al “dibattito” sulla leadership del partito di Elly Schlein. (Jacopo Tondelli) Vai su Facebook

Schlein sull'antisemitismo nel 2017 la pensava come Delrio. Il Pd fischietta su Kyiv. L'appello di Sensi cade nel vuoto - Contesta il ddl di Delrio e la definizione data, ma da europarlamentare Pd aveva votato la risoluzione modello Delrio. Da ilfoglio.it