Anticorpi contro le mafie | la lezione di Pietro Grasso agli studenti di Riccione

Quasi settanta studenti dei licei di Riccione hanno incontrato Pietro Grasso, ex presidente del Senato e procuratore antimafia, presso il Cinepalace. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e formazione sulla lotta contro le mafie, con un intervento ricco di esperienze e insegnamenti da parte di una figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Quasi settecento studenti del Liceo Volta–Fellini e dell’Istituto Alberghiero Savioli hanno partecipato questa mattina, al Cinepalace, all’incontro con Pietro Grasso, ex presidente del Senato e già procuratore nazionale antimafia, che ha dedicato gran parte della sua carriera alla lotta contro la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

