Anticipazioni Pietro un uomo nel vento la serata evento che riporta Roberto Benigni in tv
Il prossimo 10 dicembre, Roberto Benigni tornerà in televisione con la serata evento
È un’attesa particolare, quella che si è scatenata intorno a Pietro – Un uomo nel vento, la serata evento che mercoledì 10 dicembre alle 21,30 segnerà il ritorno di Roberto Benigni in televisione su Rai1, Rai Radio 3 e RaiPlay. Un appuntamento unico, una prima mondiale che prende forma nel cuore di Città del Vaticano per celebrare, nel nome dell’apostolo Pietro, il Giubileo ormai prossimo alla conclusione. Un progetto ambizioso, prodotto da Stand by me e Vatican Media e distribuito da Fremantle, che porta poesia in prima serata, nella forma più pura del monologo. Anticipazioni Pietro, un uomo nel vento. 🔗 Leggi su Dilei.it
Roberto Benigni racconta 'Pietro - Un uomo nel vento', stasera su Rai 1 - Un uomo nel vento' di Roberto Benigni andrà in onda stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21. Scrive msn.com
