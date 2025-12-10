Anteprima Libri Come | Alberto Angela presenta Cesare La conquista dell’eternità
Sabato 13 dicembre alle 17.30, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, si terrà l’anteprima di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura. Alberto Angela presenterà il suo nuovo libro,
